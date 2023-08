Ana Guevara EN EXCLUSIVA: No me he equivocado en nada; los medios solo ven lo malo de mi administración

Por primera vez en mucho tiempo, la CONADE vive épocas de aguas tranquilas, luego de la serie de polémicas que envolvieron a la dependencia y a su mandamás, Ana Gabriela Guevara en el ojo del huracán público en México.

Es por eso que la exatleta se dio tiempo de hablar con AS EN W, de W Radio y tocó todos los temas sin tapujos. Dio su versión de las diversas acusaciones por parte de varios deportistas y federaciones y dijo que no se ha equivocado en nada en todo lo que va de su proceso.

“Bien, la verdad es que el proceso ha sido complicado por los años COVID. Afectaron muchas cosas que se tenían planeadas, pero también eso permitió acertar en los números. Si bien hubo detenimiento en actividad, es escritorio no y los resultados ahí están. Los números no engañan”.

¿Por qué se redujo el presupuesto del Deporte en México?. Ana explica que esas decisiones llegan del Gobierno Federal y a ella solo le queda administrar ese dinero.

“Hemos rescatado muchos deportes, hemos invertido en otros y bueno, la polémica es parte de. Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos. Unos han entendido este cambio y otros no. Ahora, la percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorias y no han encontrado nada.

“No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten”.

¿POR QUÉ VARIOS ATLETAS HAN PERDIDO APOYO Y BECAS?

Guevara fue sincera al declarar que la permanencia de apoyos, depende en gran parte de los resultados obtenidos, algo que en varias disciplinas no han cumplido.

“No es que se desaparezcan disciplinas, el apoyo siempre está. Los resultados son los que condicionan las becas, no es criterio personal. Si bien soy la directora, hay una subdirección que son los que valoran y aplican quienes sí pierden y quienes no la beca. Pero repito, es parte de la forma de administrar de este gobierno, donde desapareció el Fideicomiso.”

Ella está tranquila con los números que ha entregado en lo administrativo, destacando las múltiples auditorías donde dice, nunca han encontrado nada.

“Hay compromiso de comprobar gastos, de entregar resultados y números y es el reglamento. Tanta auditoría, tanto tiempo de la autoridad dentro, nos obliga a cumplir con todo al pie de la letra, sin ningún tipo de favoritismo”.

Ana Gabriela Guevara . Foto: Getty Images Ampliar

NO LE ASUSTA ESTÁN EN CONSTANTES CRÍTICAS

“Sabía que venía algo así. Justo antes de entra en la administración, se lo dije a mi familia: ‘Se acabó la luna de miel’. Es complicado tomar una postura, porque ya lo deportivo no depende de mi, hay muchas factores y personas que están involucradas en la toma de decisiones”.

Ana Gabriela siente que varios atletas, entrenadores y medios de comunicación, tienen ya como ejercicio criticar su trabajo, pero no publican o hablar de las buenas cosas.

“Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboren en el lado positivo. Lo otro, creo que es un tipo de venganza, pero no se entera o se publica las cosas positivas. Ya es un ejercicio de de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte”.

Por último, no quiso entrar en polémica con Paola Espinoza, la cual le ha dicho de todo y la catalogó como la peor dirigente en la historia del deporte en México.

“No voy a entrar en polémicas, simplemente no se vale que, por capricho de seguir estando, por ego, no de ella, sino de más casos similares, que no den oportunidad a la siguiente generación. Hay mucho talento y siguen queriendo estar ahí. La corresponsabilidad de todos los entes, federación, entrenadores, COM. La CONADE no tiene responsabilidad quien y cómo va a los Juegos Olímpicos o a los equipos naciones”.