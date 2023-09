Chucky Lozano responde a las criticas de la afición tras su regreso al PSV: “Hice lo que ningún mexicano logró”

Tras el regreso de Hirving el ‘Chucky’ Lozano al PSV para la actual temporada de la Eredivisie, diversos aficionados al futbol y al futbolista mexicano, criticaron su decisión de regresar al club que lo vio crecer como jugador en el viejo continente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Récord de dinero invertido en fichajes en el futbol europeo

Las críticas empezaron a llegar con mayor fuerza ya que habría decidido renunciar a irse a otro club europeo de más envergadura en vez de regresar al PSV. De igual forma, hay que destacar que su paso por Napoli en el futbol italiano fue exitoso, siendo campeón de la Serie A, haciendo historia convirtiéndose en el primer jugador mexicano en concretarlo.

HIRVING LOZANO en ESPN: “Me parece que muchos mexicanos están totalmente conformes en México, porque cuando vienes a Europa no ganas mucho dinero y esa es la verdad, es un reto personal [...] Porque la exigencia aquí es día a día y es al máximo, en cualquier momento que bajes ya… pic.twitter.com/06eNjc9Vel — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) September 8, 2023

Aún así, a pesar de las críticas y comentarios sobre las decisiones que tomó en el actual mercado de verano, Lozano salió a hablar sobre todo el revuelo que ha causado su transferencia al PSV.

“Los mexicanos sacamos casta y tratamos de luchar y trabajar para obtener el puesto, no estuve jugando y me dieron esa oportunidad de jugar, pero picando piedra, trabajando el doble para que me voltearan a ver y gracias a Dios al final fue algo muy bonito ganar el Scudetto que ningún mexicano logró, ganar la Copa Italia, fui el primer mexicano en meter un gol en la Serie A, soy el mexicano con más goles en Serie A y eso queda muy grabado en mí y me siento orgulloso de eso e hice una historia y legado en la Serie A”, comentó Lozano en entrevista con ESPN.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Marcelo Flores llega a la Liga MX para fichar con Tigres

Además, el Chucky destacó que obtuvo mucha experiencia en lo futbolístico dentro del balompié italiano, teniendo a lado de él gente que lo apoyo en todo momento para crecer su carrera como futbolista.

Hirving Lozano habla sobre su regreso al PSV: “Fue el cariño que me tiene la gente, el club” Ampliar

“Fue un camino muy complicado, con muchas cosas buenas, no tan buenas y creo que como dices, llego por Ancelotti a Napoli y solamente lo tuve dos meses y lo separan del equipo, llega Gattuso y fue complicado, porque cómo llegué, como la contratación más cara, fueron muchas cosas que para mí, no fueron tan agradables con su llegada. Con él pasé mucho tiempo sin jugar y un tiempo complicado en lo que quedaba del año”, comentó.