Jadon Sancho fue excluido del Manchester United por problemas de indisciplina

Jadon Sancho ha sido excluido del Manchester United, luego de que presentara algunos problemas de indisciplina con el conjunto inglés, pues ha tenido problemas con el estratega Erick ten Hag, quien le reclamó al jugador las malas actitudes que tiene durante los entrenamientos o cuando entra de cambio al terreno de juego.

“Jadon Sancho permanecerá en un programa de entrenamiento personal fuera del grupo del primer equipo a la espera de que se resuelva un problema de disciplina del equipo”, informó el Manchester United en su página web.

Luego de que el Manchester United se manifestara respecto a las actitudes del jugador británico, Jadon Sancho también se hizo presente en las redes sociales para dar su opinión, después de que asegurara que en el club los usan como ‘chivo expiatorio’: “Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo”, expresó.

Así que después de sumar apenas 76 minutos jugando con el Manchester United en esta temporada, el exjugador del Borussia Dortmund ha sido separado del primer equipo. El jugador de 23 años logró acaparar las miradas del cuadro inglés luego de que en su equipo pasado sumara 50 goles y 64 asistencias en 137 partidos disputados.

Fue así que los de Old Trafford pagaron un total de 85 millones de euros para unirlo a sus filas con las expectativa de que tendría el mismo rendimiento que con el Borussia Dortmund, pero desafortunadamente sus números con el Manchester United no han sido los que se esperaban.