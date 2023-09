The Best: Lista de candidatos a mejor jugador y jugadora del mundo

Leo Messi, Robert Lewandoski y Krim Benzema por el Premios The Best

La FIFA ha dado a conocer a los nominados a los premios The Best para las categorías masculinas y femeninas para premiar a los mejores jugadores del ciclo comprendido entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto del 2023, mientras que del balompié femenino es desde el primero de agosto del año anterior.

Son 12 los hombres que están en la terna, dentro de los que destacan Lionel Messi, Kylian Mbappé, Eriling Halaand, y Kevin De Bruyne. Asimismo, aparecen en la lista final Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Ilkay Gündoğan, Rodri, Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice, y Bernardo Silva.

Mientras tanto, en los nominados a mejor entrenador se encuentran Pep Guardiola del Manchester City, Simone Inzaghi del Inter de Milán, Ange Postecoglou por su actuar con el Celtic, pero actual mandamás del Tottenham, Luciano Spalletti del Napoli y Xavi Hernández del Barcelona.

Cabe mencionar que también habrá premiación individual para los porteros, en donde aparecen nominados Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, André Onana y Marc-André ter Stegen

Por su parte, en la categoría femenil destacan cuatro españolas campeonas del mundo como Aitana Bonmati, Mapi León, Salma Paralluelo y la jugadora de Pachuca, Jennifer Hermoso.

Es así como ya se conocen a los jugadores que podrán ser votados a partir del 14 de septiembre para ganar el premio The Best, mismo que aún no tiene fecha para su gala de entrega.