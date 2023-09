Mujeres son incluidas en el ULTIMATE TEAM del FIFA y destapa machismo en todo el mundo

El nuevo juego del FIFA 2023, ahora llamado FC 24, ha causado revuelo en redes sociales por la incorporación de las mujeres en una modalidad dentro del mismo juego llamada: Ultimate Team.

Y es que en dicho juego de futbol se pueden notar unas cartas que antes solo se podían otorgar con puros jugadores profesionales, sin embargo ahora se implementó la idea de meter a las jugadoras dentro de dichas cartas para crear igualdad de genero en dicho ámbito.

No obstante, las criticas se hicieron presentes pues se piensa que las mujeres no deberían de estar presentes en dichas cartas que se otorgan a los usuarios y jugadores del FC 24, por dicha situación, se ha generado mucha inquietud y reacciones fuera de lo común de diversas figuras publicas, youtubers, tiktokers...etc quienes están inconformes por las diversas actualizaciones que no gustan del todo.

Por último, hay que recalcar que dicho videojuego habría salido para todo público alrededor del mundo como todos los años en el mes de septiembre, por lo que las quejas podrían afectar a un juego que ha sido considerado como uno de los mejores entretenimientos deportivos en los últimos años.

Speed packs another girl on FIFA 24 😭 pic.twitter.com/Q8odao1TLj — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) September 19, 2023