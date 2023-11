Hugo Sánchez revela que estuvo cerca de dirigir a Cruz Azul

Cruz Azul no la pasa bien en la presente campaña, por lo que la continuidad de Joaquín Moreno al frente del equipo estaría en juego, luego de que el Ricardo Ferretti dejara su cargo como timonel celeste. Previamente el nombre de Hugo Sánchez sonó en La Noria para tomar las riendas del equipo, pero finalmente no se logró a llegar a un acuerdo.

Fue así que el exjugador del Real Madrid explicó los motivos por los cuáles no puede dirigir a un equipo en la Liga MX y sobre todo habló sobre los obstáculos que le impidieron llegar al banquillo de Cruz Azul, pues su nombré sonó con fuerza previo a que Juan Reynoso y Ricardo Ferretti fueran los elegidos.

“Estuve cerca de Cruz Azul en dos ocasiones, con Juan Reynoso fue la primera y cuando Tuca fue la segunda, escogieron tanto a Juan como a Tuca y yo estaba listo, estuve presente, di mis puntos de vista y escogieron por otro camino”, indicó el ‘Pentapichichi’en el programa de Caliente de TV Azteca.

Fue así que el exdelantero histórico mencionó que, al no aceptar sus condiciones para llegar a Cruz Azul, ahora ya no tiene prioridad por estar al frente de un equipo mexicano. No lo descarta; sin embargo, deberá de ser un proyecto muy llamativo o de lo contario se enfocará en probar suerte fuera del país.

“Estaba entusiasmado, la ilusión me la quitan los directivos, ahora no tengo tanta ilusión como tenía antes, ahora por las circunstancias prefiero dirigir fuera de México, a menos que fuera un proyecto interesante”, agregó.