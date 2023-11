Miguel Herrera es sancionado, tras su declaraciones contra el arbitraje ante el América

En el encuentro del pasado sábado en el Estadio Azteca, el marcador se mantenía 0-0, cuando al minuto 60, Kevin Balanta fue expulsado tras recibir su segunda amarilla por una falta sobre Henry Martín.

En conferencia, el ‘Piojo’ insinuó que fue el arbitraje, a cargo de Óscar Mejía, el culpable del desajuste de su equipo, que terminó cayendo 3-0 tras la tarjeta roja que vio el defensa colombiano.

Por si esto fuera poco, Miguel Herrera también remarcó que, desde su perspectiva, la repartición de tarjetas no fue pareja, argumentando que a Tijuana le mostró más tarjetas, esto más allá de que Xolos solamente recibió las dos amonestaciones para Balanta en todo el partido.

Por parte del América solo vio la amarilla Richard Sánchez, y para el ‘Piojo’ debieron al menos amonestar también a Luis Fuentes.

Cabe destacar que la multa para Miguel Herrera fue por infringir, puntualmente, el inciso C del Reglamento de Sanciones, el cual indica que “Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales, será castigado económicamente”.