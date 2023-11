América se roba ambas ligas: Sus números en la varonil y femenil los ponen como favoritos

¡DOMINIO TOTAL! América es el único equipo de toda la liga que se metió a liguilla en todas las categorías. 🦅



✅ Primer Equipo

✅ Primer Equipo Femenil

✅ Sub 19 Fem

✅ Sub 23

✅ Sub 18

✅ Sub 16

✅ Sub 14 pic.twitter.com/vw5sRMUFGy