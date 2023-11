Julio César Chávez desesperado por ayudar a su hijo: ‘Mi hijo ya perdió boxeo y familia; a mí hasta me echa a la policía’

Durante la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo que se llevó a cabo del 12 al 17 de noviembre en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán, Julio César Chávez habló sobre la difícil situación por la que atraviesa su hijo, luego de que también cayera en las adicciones. Ante esta situación, la salud del gran campeón mexicano se ha visto afectada con desvelos y lo que pueda ocurrir con la familia de su hijo.

“No he podido ayudar a mi hijo, esa es la única verdad”, reconoció el exboxeador, ya que su hijo sigue con problemas de adicción y no ha logrado salir con éxito de la rehabilitación. Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó”, declaró para La Jornada en Tashkent.

Fue así que el exboxeador reconoció los errores que él cometió cuando también atravesaba por las adicciones del alcohol y las drogas. Ahora después de 14 años sin consumir ningún tipo de droga, logra comprender por lo que actualmente pasa su hijo y por ese motivo es que está desesperado de ver a su hijo perjudicando su vida.

“No he podido ayudar a mi hijo, porque siempre he sido un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando”, agregó.

Desafortunadamente Julio César Chávez se ha distanciado de su hijo, por lo que decidió sacar a Chávez Jr. del hoyo, pero el pugilista se negó e incluso terminó por echar a su padre: “La otra vez quise traerlo conmigo, pero hasta la policía me echó allá en Los Ángeles. Yo no puedo obligarlo a venir conmigo, porque hasta me meto en un problema legal. Pese a eso, no me voy a rendir hasta recuperarlo”, apuntó.