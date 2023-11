En Honduras los militares nos apuntaban con armas: Beto García Aspe

El juego contra Honduras de este viernes, no solo es importante por el boleto a la Copa América en la mesa, sino por los duros antecedentes que se han tenido, cada vez que el Tricolor visita tierra catracha.

Ante esto, quien mejor que Alberto García Aspe, el eterno capitán de la Selección Mexicana, que en AS EN W, habló de lo difícil que era ir a visitar a los hondureños, por el hostil recibimiento y los malos tratos de las autoridades.

“Yo creo que México está en mejor momento que Honduras, pero no deja de ser un rival muy duro y claro que el ambiente pesa. Hace mucho que no se juega un partido contra ellos en Tegucigalpa y fue muy duro”.

Beto recordó en especial un juego rumbo al Mundial del 94, donde los nuestros se trajeron una victoria por goleada, pero la previa y salida del estadio, fue un verdadero infierno.

“Se manejó como una guerra, nos cambiaron de hotel, nos apedrearon el camión, nos ponían trabas, nos amenazaban los militares. Fue muy duro, peor ya en la cancha, les hicimos gol a los dos minutos y les callamos la boca y después les metimos 4, fue un silencio total”.

Incluso la prensa y staff de la Selección Mexicana fue atacada en esa ocasión.

“El problema fue al final. No solo nosotros, los que fueron con nosotros, periodistas, fue un peligro constante. Nos echaron gas, tuvimos que salir a la cancha, en fin. Gracias a dios no pasó una tragedia. Espero que ahora ya no pase nada de esto”.

MÉXICO ES MÁS QUE HONDURAS

Ya en un plano meramente futbolístico, García Aspe ve superior al cuadro de Jaime Lozano y más allá del triunfo, espera ver un buen accionar y sobre todo, valentía en los jugadores nacionales.

“Lo más importante es que tengan personalidad, presencia, así como con Alemania y que el equipo mexicano empiece a tener una regularidad. Más allá de todo esto, yo creo que México se debe de traer la victoria”.

Por último, resaltó el buen momento de Santiago Giménez y aunque en selección aún no explota, confía en su capacidad.

“No conozco a un jugador que no se haya equivocado. Santi deberá aprender de esas experiencia y deberá estar arropado. Va a salir adelante, además con el penal que está mostrando hoy en día, esos penales no le deberán costar trabajo. A mi me pasó en el 94 y fue una experiencia horrible y aprendí y me preparé para no volver a fallar”.