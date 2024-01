FIFPRO revela a los nominados World 11 2023

La FIFPRO anunció a los y las finalistas a ser incluidos en el Once Ideal del mundo. El World XI será revelado en la entrega de los premios The Best el próximo 15 de enero.

Entre los 23 nominados en la rama varonil destaca una nueva presencia de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, así como la inclusión de la nueva generación de estrellas en Kylian Mbappe, Erling Haaland y Jude Bellingham.

Son cinco los futbolistas incluidos en esta lista por primera vez: Ilkay Gündogan, Eder Militao, Rodri Hernández, John Stones y Vinicius Jr.

El club con mayor presencia es el campeón del quintuplete, Manchester City, quienes además de Haaland, Rodri y Stones, están representados entre los nominados por Ederson, Rubén Dias, Kyle Walker, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne.

En la rama femenil, hay presencia de la Liga MX en Jenni Hermoso, futbolista de Tigres que jugó en Pachuca este 2023.