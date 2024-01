América es la institución más grande que hay: Cristian Calderón

Lo llamaron tribunero, por cambiar de Chivas a América, incluso por aquellos goles suyos con los que el Rebaño eliminó a las Águilas en una Liguilla y donde se besó el escudo rojiblanco en el Azteca, sin embargo, la vida le ha jugador a favor a Cristian Calderón y hoy lo pone del otro lado de la vereda.

Lleva pocos días en Coapa y el Chicote ya se ha enamorado del trato, del recibimiento, de la exposición y como se vive de adentro el mundo azulcrema.

En entrevista con W DEPORTES, el defensa mexicano asegura que América es la institución más grande de México, por cómo se siente el día a día, dentro y fuera del club

“Desde que llegué a Coapa, toda la gente, desde los buenos días, buenas tardes y es algo que la verdad soñaba de niño con mis amigos. Tengo amigos que son americanistas a morir y me preguntaban que se sentía llegar acá. A lo mejor más adelante podría decirlas, pero ellos saben que llegué a la institución más grande y vivir el sueño que tanto anhelé de niño”.

El mexicano sabe que jugar no será fácil, primero, por la competencia interna, segundo porque es el nuevo y tendrá que trabajar al doble y tercero, por el ritmo y conocimiento que tiene ya un plantel de casi dos años trabajando.

“Mis respetos para Luis y para todos mis compañeros que dieron lo máximo para obtener la 14 el torneo pasado. Yo hoy vengo con la mentalidad de aportar. No sé si vaya a estar en la banca o de titular, eso es tarea del profe, pero hoy estoy feliz e ilusionado y ahora toca trabajar y apoyar al que le toque jugar para volver a ser Campeón”.

Chicote, casi entre lágrimas, se dijo feliz, agradecido y dijo que ha cambiado por completo su mentalidad, deja atrás las indisciplinas, las polémicas y asegura que lo único que quiere es responder a la confianza de la directiva azulcrema que le ha dado una oportunidad inmejorable de volver a brillar en la Liga MX.

“Es una nueva vida en América, seré una nueva persona, un nuevo jugador, que va dejar todo por este club y ese es mi propósito, sé que lo puedo lograr, no por nada llegué acá y responderle y no fallarle a las personas que me trajeron. Esa es la mejor forma de pagarles