Chicote Calderón: En América importa más la persona

Sin duda alguna, la llegada de Cristian Calderón al América, es uno de los fichajes menos esperados en muchos años en la Liga MX. Un jugador que, hasta hace unas semanas estaba borrado y castigado por una indisciplina en Chivas, llega al acérrimo rival y encima al Campeón actual del futbol mexicano.

En medio de toda esa polémica y los comentarios en redes sociales, en Coapa llega un Chicote nuevo, comprometido, consiente de que esta tal vez sea su última oportunidad y que se ha topado con un club que, para su sorpresa, lo ha recibido con los brazos abiertos.

Así lo dijo el mismo jugador mexicano, que habló en exclusiva para los micrófonos de W DEPORTES.

“Nunca me imaginé estar en este gran club. Es una oportunidad de oro. Cristian Calderón, la persona y su familia, estamos muy agradecidos. Se ha hablado mucho de mi, de mi pasado, de lo que he hecho, pero es momento de cambiarlo todo. Este 2024 le dije a mi esposa que todo sería diferente y no iba a desaprovechar una oportunidad de estar aquí”.

AMÉRICA, UN CLUB MÁS HUMANO

Si bien, en Chivas le habían levantado la sanción, las formas en las que se manejo en varias ocasiones con Chicote, no fueron las correctas, según el jugador, a diferencia de América, que, en tan solo unos días, ya nota las diferencias y cataloga a las Águilas como un club más cercano a la persona:

“Al llegar acá me dijeron una frase ´El pasado, pisado´. Creo que acá importa más la persona y así me lo hicieron sentir, desde el cuerpo técnico y en el área médica. No veía la hora de ya también estar con mis compañeros. Hoy ya cambié mi mentalidad, esto es un gran reto para mi”.

Por último, Calderón lamenta los comentarios que le han hecho a su familia en redes. donde han dejado el futbol de lado y se han metido con un tema más personal, más allá de sus polémicas a lo largo de su carrera.

“Llegar acá te cambia machín. Se ha hablado mal de mi, a lo mejor por cosas que yo mismo me he buscado. Pero mi propósito de este 2024 era justo eso, cambiar esos comentarios malos hacia mi persona o mi familia y eso me duele más porque subo una foto con mi familia y hay personas que la comparten de una manera vulgar y se me hizo muy grave, porque me acompañaron 3 mujeres y eso me duele”.