Jaime Lozano en exclusiva: En México faltan formación de formadores

Este lunes arrancó una nueva etapa en W Radio y W Deportes, con la llegada de CLARO SPORTS, una fusión destinada al éxito y que tuvo como padrino de lujo a Jaime Lozano, el entrenador de la Selección Mexicana, que, habló largo y tendido de todos los temas.

Entre ellos, el por qué decidió tomar a una selección en llamas, después de un fracaso en la Copa del Mundo y escándalo de Diego Cocca y su fugaz paso por el Tricolor.

“No es fácil incorporarte a un cuerpo técnico ya armado, y tuve gran relación con el Tata Martino, pero hay cierta intimidad y demás que simplemente no te dejar entrar y menos si eres DT mexicano, porque siempre se tiene más fe en el extranjero. Mucha gente cuando llego a Copa Oro me dijo que por qué me atrevía, si el equipo estaba en crisis, pero yo dije desde el primer día que se podía. Sabía que lo podíamos lograr”.

¿Cómo le hizo el Jimmy para cambiarle la cara a un equipo que fue humillado ante el acérrimo rival y que días después quedó Campeón en Copa Oro?.

“El mensaje era de confianza total de levantar la moral, porque no por tener una muy mala tarde contra Estados Unidos, iban a dejar de ser lo buenos que eran antes. Le inculcamos que teníamos que regresar la Copa a casa y de a poco se fueron dando las cosas, pero desde un principio sabía y confiaba en el talento de cada uno”.

EL SECRETO PARA QUE EL FUTBOL MEXICANO REVIVA

No es un secreto que, el 2022 y el 2023 fueron tal vez los peores años en la historia de la selección mexicana y aunque culpables puede haber muchos, el Jimmy prefiere enfocarse en lo que viene y reveló, lo que para él, es el tema fundamental a trabajar, para que el Tricolor y la Liga MX empiecen a salir del hoyo.

“Lo más importante es la formación de formadores. Gente que esté lo más capacitado posible, porque son los que acaban llevándote a jugadores a primera o cualquier visión, pero si el jugador está mejor preparado, te va a pelear más y mejor un puesto en primera división. A ver, extranjeros hay en todas las ligas del mundo, sí me gustar2ía que en México fueran menos, pero antes, para mejorar, se debe mejorar desde abajo”.

Además, no solo se queda en el tema de jugadores o directivos, le manda un mensaje a los DTs mexicanos que se quieran sumar a esta nueva era y no solo se queden con el conocimiento o experiencia que tuvieron cuando algún día fueron futbolistas.

“No dejo de prepararme, no solamente en futbol, sino, en temas de oratoria, en temas mentales, hay tantas áreas en las que tú como DT tienes que trabajar, para poder pararte frente a un grupo y poder darle ese conocimiento y si no estás preparado y que quedas solamente con que fuiste jugador, va a ser mucho más difícil”.