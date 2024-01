Jenni Hermoso revela amenaza, tras el caso con Rubiales: ‘Si te veo, te apuñalo’

Ante el incidente que se desató en la final del Mundial Femenil, donde Jenni Hermoso y Luis Rubiales se dieran un beso en la boca, la nueva jugadora de Tigres aseguró que recibió amenazas después de que acusara al expresidente de la RFEF de besarla sin su consentimiento.

“Cuando abres las redes sociales, te llegan. Y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables...lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado”, afirmó.

Fue así que la delantera aseguró que ha sido muy difícil tratar este tema, por como se ha manejado ante los medios de comunicación; sin embargo, esto le ha permitido hacerse más fuerte en diferentes aspectos.

“Ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida, si no la peor. Y ha sido muy difícil gestionarlo. Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica muy fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta”, agregó.

Finalmente, Hermoso habló sobre sus preferencias sexuales, un tema que en su punto de vista en el futbol femenil no es tan criticado, como lo podría ser en la categoría varonil.

“Nunca he dicho abiertamente a mis padres que me gustan las chicas. Es algo que era tabú siempre, pero nunca ha hecho falta preguntar, la gente lo sabía. Los padres no son tontos. Es más fácil decirlo abiertamente en el fútbol femenino que en el masculino. Hay un prototipo de futbolista que es el que está casado, tiene su mujer y tiene sus hijos, y han salido varios jugadores diciendo que eran gays y al final les ha caído mucho hate. No lo van a decir porque te tratan de distinta manera”, concluyó.