La Superliga llegaría en el 2025; hay 20 equipos listos

Lo que en un principio fue una locura que causó un escándalo mundial en el futbol, hy en día está cerca de convertirse en realidad. La Supérliga de equipos poderosos en Europa, cada vez está más cerca, luego de que hace una semanas, la FIFA y la UEFA perdieran el fallo sobre la prohibición que le habían hecho a los clubes de mudarse de la Champions League y crear su propio torneo.

Ya con vía libre los principales clubes impulsores de esta nueva competición, es decir Real Madrid y Barcelona, han ido moviendo piezas para que, la primera edición se juegue pronto y este lunes, desde Francia, tiran la fecha tentativa: Verano del 2025.

De acuerdo a palabras de Anas Laghrari, secretario General de la Superliga, ya hay al menos 20 equipos interesados en disputar la nueva Liga y hay más en pláticas para poder sumarse al proyecto.

“El objetivo es arrancar la nueva competición en septiembre de 2025, y hacerlo con los mejores equipos de Europa y también con los clubes ingleses. Hay clubes que han firmado privadamente con el proyecto y que se han opuesto a él públicamente”, en clara referencia al Bayern Munich.

Aunque se le preguntó por el nombre de los equipos que ya dieron el día, Anas no soltó ninguno, para no meterles en conflictos con la UEFA, pero dio por hecho que hay clubes importantes de las principales ligas del continente europeo.

Por último, recalcó que, aunque aún hay apelaciones por el gfallo a favor de la creación de la Superliga, en marzo próximo se dará un veredicto final, el cual tiene todo para que sea positivo y esta vez no habrá oportunidad de apelar la de cisión final.

“La sentencia del TJUE dice claramente que no se pueden tomar represalias contra quienes abracen el nuevo proyecto. El próximo 14 de marzo el Tribunal Mercantil número 17 de Madrid terminará de dejar las cosas claras porque la sentencia emitida por el TJUE y no ofrece espacio a las interpretaciones, sino que es tajante y clara”, reporta el diario AS.