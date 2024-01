Joan Laporta: LaLiga española está adulterada por un equipo

La polémica del arbitraje del Real Madrid vs Almería ha sido llevada en boca de todos y uno de los que ha alzado la voz en Joan Laporta quien con enojo está convencido que LaLiga española está siendo adulterada por favorecer a los merengues.

TAMBIÉN PUEDES LEER: A los técnicos mexicanos les dan equipos inferiores, por ende no se crece: Eduardo Fentanes en Exclusiva AS en W

“Se lo he dicho al presidente de la Federación española. El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos. Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu”, decretó el presidente del Barcelona.

¡DURAS DECLARACIONES!😬



Joan Laporta (Presidente del Barcelona) declaró que el Real Madrid está siendo beneficiado por el arbitraje del futbol español.



¿Será? Opiniones... pic.twitter.com/TaVotlCzsu — W Deportes (@deportesWRADIO) January 23, 2024

Asimismo, Laporta añadió que Real Madrid podría estar beneficiado y la corrupción estaría entrando en la mesa, ya que no es inaceptable que suceden este tipo de actos llegando a uno de las ligas más importantes como lo es la española.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Andrés Guardado asegura que Atlas no tuvo acercamientos: “Nunca me buscaron”

“Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. De siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación”, aseguró Laporta.