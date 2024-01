A los técnicos mexicanos les dan equipos inferiores, por ende no se crece: Eduardo Fentanes en Exclusiva AS en W

Eduardo Fentanes en EXCLUSIVA para AS en W

Eduardo Fentanes (DT del Necaxa) en entrevista exclusiva para AS en W, recalcó que los Rayos del Necaxa, tienen el firme objetivo de quedar entre los 10 primeros equipos de la tabla general, ya que tienen una deuda económica pendiente, la cual no piensan volver a repetir.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tragedia en Torreón pudo ser por la lluvia: Fiscal Gerardo Márquez

“El objetivo es estabilizar la tabla del cociente para que Necaxa no sufra los bajos puestos de la Liga MX. Hay que estar conscientes de la deuda que tiene el Necaxa, pero a pesar de ello nuestros proyectos de cantera son los más importantes”, asumió Eduardo Fentanes para AS en W.

¿POR QUÉ CASI NO HAY TÉCNICOS MEXICANOS EN LA LIGA MX?

👀👀👀👀👀

...

Eduardo Fentanes en EXCLUSIVA🔴para AS en W declaró que es complicado que destaque un estratega mexicano con un equipo que no puede ser campeón, y con plantillas muy limitadas. pic.twitter.com/mcNRDvmdRP — W Deportes (@deportesWRADIO) January 24, 2024

Además, Fentanes añadió que para él y como para otros tantos, anhela siempre que al futbolista mexicano, le den oportunidades de viajar al viejo continente. Sin embargo, opinó que a veces las trabas que imponen los equipos del fútbol mexicano, impiden que el jugador azteca pueda llegar a destacar en el balompié europeo. Y ante los regresos de diversos mexicanos a equipos del fútbol mexicano, siente que eso no debería pasar, de la contrario, los jóvenes deberían de ser exportados al por mayor.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Andrés Guardado asegura que Atlas no tuvo acercamientos: “Nunca me buscaron”

“Yo pensaría que entre más futbolistas mexicanos se puedan ir a Europa es mucho mejor, pero veo mal que se regresen al fútbol mexicano en un corto o largo plazo”, concretó para Fentanes para AS en W.

🚨¡EN VIVO, EXCLUSIVA!

…

Eduardo Fentanes para AS en W:



🗣️“A veces al técnico mexicano, los directivos no les dan la oportunidad de dirigir a algún equipo, y a parte los medios crean mala fama para que no podamos destacar” pic.twitter.com/rhVidkVJBD — W Deportes (@deportesWRADIO) January 24, 2024

Por último, ante la pregunta de: ¿Por qué no hay tantos técnicos mexicanos en la Liga MX?, Eduardo decretó que al técnico mexicano como a la par de los futbolistas aztecas, les cuesta y bastante poder sobresalir en la propia Liga MX, ya que para él, al estratega mexicano le dan clubes y irrelevantes que no pueden pelear con campeonatos, y con sueldos limitados para poder con tratar jugadores interesantes. Ante ello, al técnico mexicano se le niega; no tiene tanta confianza de un directivo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: América no necesita de fichajes como Chicharito o Guardado: Kevin Álvarez

“El lograr desarrollar entrenadores es igual de importante que desarrollar técnicos mexicanos; a veces al mexicano siempre lo mandan a proyectos o equipos que no tienen tanta jerarquía y por ende no se crece. A veces al técnico mexicano, los directivos no les dan la oportunidad de dirigir a algún equipo, y a parte los medios crean mala fama para que no podamos destacar”, finalizó Fentanes.