Nikkole Teja anuncia su retiro del futbol; fichó por el Puebla Femenil y no disputó minutos

La historia de Nikkole Teja ha sido corta en el Puebla Femenil, llegó en el comienzo del Clausura 2024 y se esperaba que la futbolista estadounidense pudiera rendir con la Franja, sin embargo, pasó todo lo contrario, y terminó saliendo a penas 19 días de su fichaje.

Cabe destacar que Nikkole anteriormente se dedicaba a la plataforma Only Fans, en donde tenía exclusivo contenido para mayores, sin embargo optó por dejar ese trabajo y volver al futbol profesional. No obstante, parece indicar que su decisión no habría sido considerada la mejor para ella, ya que mediante un comunicado, Puebla Femenil indicó la salida de Teja.

“El Club Puebla Femenil informa que Nikkole Teja ha decidido emprender proyectos personales independientes al fútbol, por lo que causa baja de nuestro plantel. Agradecemos su profesionalismo en el tiempo que estuvo dentro de la institución y le deseamos éxito en lo que venga”, señaló el Club Puebla Femenil.

Por último, todo parece indicar que Nikkole Teja volverá a la plataforma Only Fans para dejar a un lado por completo el fútbol profesional.