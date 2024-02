Super Bowl LVlll: Chiefs vs 49ers, cuándo, dónde y a qué hora ver la Final de la NFL

Chiefs vs 49ers, Super Bowl 58 en vivo NFL

El gran domingo ha llegado, la hora se acerca y la fecha que todo fanático de la NFL marca en el calendario. Este 11 de febrero los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se ven las caras en Las Vegas para el Super Bowl LVlll.

Los de Andy Read llegan como una de las últimas dinastías en el deporte en Estados Unidos. Tras el adiós de las rachas ganadoras como la de los Patriots o la de los Warriors en la NBA, de a poco, Kansas levanta la mano para ser el nuevo amo y señor del entretenimiento deportivo.

De las últimas 5 ediciones de SB, los Jefes han estado en 4, ganando dos de ellas, perdiendo una y llegando a la de este 2024 como amplios favoritos.

Patrick Mahomes va por un anillo más, ya tiene dos, busca el tercero y apenas a sus 28 años, la cifra de 7 que tiene Tom Brady, ya no parece tan lejana. Hoy en día es la cara de la Liga y podría aumentar su leyenda este 11 de febrero.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Espectáculo de Ensueño: ¡Bob Esponja se robará el escenario en el Super Bowl 2024!

Del otro lado está Brock Purdy, un bombero inesperado en San Francisco, que, hasta hace poco tenía a Jimmy Garoppolo como máximo referente y a base de buenas actuaciones, los fans de los Niners fueron encontrando en el #13 a un QB confiable.

Si bien, por experiencia y jerarquía, Kansas son favoritos, pero San Francisco cuenta con una buena defensa que podría parar a todo el arsenal de Mahomes y compañía.

Además, tienen a Christian McCaffrey, para muchos, el mejor corredor de toda la Liga y todavía con la espina clava del Superbowl de hace 4 años, donde los Chiefs derrotar a los 49ers en Miami.

CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL SUPER BOWL LVlll

Fecha: Domingo 11 de febrero

Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas Nevada

Hora: 17:00 Hrs

Canal: Canal 5, Canal 7, TUDN

Radio: W DEPORTES Y W RADIO

Super Bowls agridulces: Equipos con el mayor registro de derrotas Ampliar

¿QUIÉN ESTARÁ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL?

El espectáculo del Medio Tiempo es uno de los eventos que más marcan al mundo de la música. La carrera de los artistas que se presentan en la Final de la NFL tienen una vitrina inmejorable con más de 300 millos de personas viendolos al rededor del mundo.

En este 2024 le toca el turno a Usher, uno de los artistas más dinámicos y versátiles de la industria. Rapero, con un amplio listado de éxitos, que no solo se quedan en el HipHop, sino que, a lo largo de los años ha presumido de ser igual de talentoso en canciones de R&B, Pop, Baladas y otros ritmos.

Esta, no será la primera vez que Usher este en un HalfTime Show, ya que, en alguna ocasión fue invitado especial por los Black Eyed Pead, con su famoso tema OH MY GOD.