Leipzig vs Real Madrid, EN VIVO, A qué y dónde ver, Champions League, Octavos de Final

Arranca la fase eliminatoria de la mejor competencia a nivel de clubes del mundo y su máximo ganador entra en acción.

En el duelo de ida de octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid visita el este de Alemania para enfrentar al RasenBallsport Leipzig.

Los merengues llegan inspirados, después de golear 4-0 al Girona el fin de semana, para afianzarse como líderes de la liga española.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti llevan un paso perfecto en la actual campaña de Champions y, por su jerarquía en la competencia, partirán como favoritos en la eliminatoria.

No obstante, el Leipzig de Marco Rose no será una prueba sencilla. A pesar de no vivir su mejor momento, con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, el cuadro alemán tiene talento individual de sobra para generar peligro a la ofensiva, con futbolistas como Dani Olmo, Xavi Simons y Lois Openda.

El Real Madrid es sinónimo de Champions, pero el Leipzig buscará seguir con su crecimiento en el fútbol europeo con una victoria de jerarquía.

