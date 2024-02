México concreta debut amargo en la Copa Oro W ante Argentina

La selección mexicana femenil debutó con el pié izquierdo en la Copa Oro al empatar a 0 frente Argentina y con un penal fallado. El debut de la escuadra “Azteca” fue agridulce, pues a pesar de no perder, partía como favorita ante el combinado argentino, al cual no pudo vencer y no aprovechó la oportunidad de arrancar la copa con un triunfo que parecía importante.

El partido comenzó con la posesión de la pelota ligeramente cargada para las argentinas pero sin generar peligro. En cuánto México se adueño del esférico pudo provocar jugadas en el área rival y tuvo rápidamente la oportunidad de irse adelante en el partido tras un penal al minuto 7.

¡EMPATE CON SABOR A DERROTA!🚨

...

La Selección Mexicana Femenil debutó en la #CopaOroW, sin embargo, concretó una igualada sin goles en el partido inaugural.



El penal fallado de Rebeca Bernal cobró factura, además de acciones sin contundencia.



🇲🇽MÉXICO 0🆚0 ARGENTINA🇦🇷 pic.twitter.com/ZXkbdkrYQc — W Deportes (@deportesWRADIO) February 21, 2024

Esta oportunidad fue desaprovechada por Rebeca Bernal, que mandó el balón desviado de la portería. El resto del primer tiempo fue dominado por las mexicanas, pero no pudieron mover el marcador.

El segundo tiempo siguió con esta tónica, pero México no pudo ser preciso ante la portería rival, con lo que el partido culminó 0 a 0 a pesar de que las mexicanas fueron claramente mejores durante el juego.

70' ¿Qué pasa? 🤔

...

🇲🇽México de momento se le ha negado el GOL, y se complica el encuentro:



- Rebeca Bernal falló un penal

- Stephany Mayor y Charlyn Corral salieron de cambio



Está igualado el encuentro, 🇲🇽MÉXICO 0🆚0 ARGENTINA🇦🇷 - #CopaOroW pic.twitter.com/xiG6rLqKur — W Deportes (@deportesWRADIO) February 21, 2024

Con este marcador ambas selecciones suman un punto en su grupo y tendrán a Estados Unidos y a República Dominicana como sus siguientes rivales.