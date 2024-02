Carlos Hermosillo: Me daba gusto que le fuera mal a Cruz Azul

Este sábado se juega tal vez el Clásico Joven más importante en mucho tiempo para Cruz Azul. Por primera vez, La Máquina llega como favorito al cruce con América, siendo líder general y por ahora, el favorito a quedar Campeón de la Liga MX.

El presente del Azul es tan bueno, que hasta su principal crítico, Carlos Hermosillo, está maravillado por el buen inicio de torneo.

Así lo declaró en charla exclusiva en Claro en W, donde habló sobre el buen trabajo del equipo de Anselmi y hasta créditos le dio a Iván Alonso, a quien hace no mucho criticaba por su pasado polémico, pero que hoy, se ha ganado el respeto de la afición celeste.

“Nunca había visto a un Cruz Azul que jugará tan dinámico como este. Te habla del gran trabajo de Anselmi, pero sobre todo en lo físico. No sé si van a aguantar las siguientes fechas, están a un ritmo exigente y es muy difícil sostenerlo”.

Gran parte del por qué Cruz Azul juega tan bien es por priorizar el bienestar de los jugadores y el darle oportunidad a jóvenes de las inferiores, cosa que no pasa mucho en La Noria.

“La clave está en potenciar sus jugadores. Regresó a Charly a nivel de selección, Kevin Mier es buen arquero, está debutando jóvenes. La verdad es que están haciendo muy bien las cosas y eso me da mucho gusto. Pero no es nada más Anselmi, porque el que lo trajo es Iván Alonso. Pero también los jugadores, creo que están metidos y eso no le veía hace mucho tiempo. Más allá de que sean primeros, hoy disfrutas verlos jugar”.

Carlos no echa campanas al vuelo ni asegura que La Máquina vaya a ganar este sábado, ya que las Águilas siguen teniendo jerarquía y su bajo nivel, es por la falta de pretemporada y un equipo agitado.

“América no hizo pretemporada, no tiene ritmo, pero eso no es culpa de Cruz Azul, el sábado tiene que salir a ganar como sea”.

Hermosillo pide disfrutar el presente y no pensar todavía en el título, ya que falta mucho para la Liguilla y es ahí donde se tiene que ver de que está hecho el equipo.

“Para ser Campeón no es que tengas que jugar 23 fechas, hay que jugar bien la Liguilla. Porque en el torneo regular es muy engañoso. Hoy me da gusto que Cruz Azul esté bien ahorita, pero lo importante es calificar y entonces sí, la Liguilla es el torneo más importante”.

Por último, el ídolo cementero reconoció que, por los malos tratos que le ha dado la directiva, en algún momento sintió gusto por los fracasos de temporadas pasadas, aunque ahora se arrepiente.

“En algún momento me dio gusto que a Cruz Azul le fuera mal, sobre todo por el trato que me dieron, pero después me arrepentí, porque no me puede dar gusto que le vaya mal al equipo al que le voy desde chavo. Era más un tema de cabeza y de ser poco objetivo”