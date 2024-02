Mbappé niega haber firmado con Real Madrid

El futuro de Kylian Mbappé todavía no está definido. Luego de que hace algunas semanas se diera a conocer que el futbolista francés no continuará con el Paris Saint Germain, en España comenzaron los rumores de que el delantero ya tenía acuerdo con el Real Madrid, sin embargo, de acuerdo a nuevas versiones en el país galo esto no está confirmado.

Y es que este lunes, en la cena en el Elíseo que organizó el presidente de Francia, Emmanuel Macron para recibir al Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en un evento multitudinario, contó con la presencia de Kylian Mbappé.

El delantero francés fue el único elemento de la plantilla del PSG que acudió a la cena. De inmediato empezaron los rumores, pues hace un par de años, en un escenario igual, Macron y Al Thani presionaron a Mbappé para permanecer en el cuadro parisino.

Sin embargo, de acuerdo a algunos testigos, en esta ocasión el desenlace fue distinto, pues, comentan, el delantero francés solamente se limitó a decir que aún no firmaba con el Real Madrid, pero remarcando que, como se dio a conocer hace un par de semanas, su futuro está alejado del PSG.

💣 MBAPPÉ NIEGA haber FIRMADO con el MADRID.



👀 Los detalles de la cena de MBAPPÉ en el ELÍSEO.#JUGONES pic.twitter.com/k7sdfhHcTT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2024

Por ahora no se sabe exactamente dónde jugará Kylian Mbappé para la temporada 2024 – 2025, aunque todo sigue apuntando a que las negociaciones con Real Madrid continúan por buen camino.