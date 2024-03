Raúl Jiménez descartado con la Selección Mexicana para Nations League

El combinado Tricolor vuelve a la actividad a finales de este mes de marzo, con el Final Four de la Nations League de la Concacaf cuando se enfrenten a Panamá, pero lo harán sin Raúl Jiménez, quien no formará parte del equipo para el torneo por la lesión de la cual apenas esta saliendo.

El reportero de TUDN, Gibrán Araige, confirmó que Jaime Lozano decidió no convocar al delantero del Fulham puesto que considera que no se encuentra en un buen momento futbolístico, derivado de la lesión, misma que lo mantuvo fuera de acción varias semanas.

El propio periodista, en Línea de 4, referenció el hecho de que Raúl estaría descartado para el Final Four, “Raúl Jiménez no va a estar en la convocatoria porque viene saliendo de la lesión, hace unos días lo dieron de alta, pero con el poco ritmo que trae, han decidido no llamarlo, la intención de Jaime Lozano es dos por posición y en ese sentido tendrás que llamar a Henry, Santi, no ha Guillermo Martínez”, comentó Araige.

Raúl Jiménez ha estado fuera de los terrenos de juego con el Fulham desde inicios de febrero, cuando el técnico, Marco Silva confirmó la lesión en el tendón de la corva, y sin duda no ha tenido ritmo para afrontar las semifinales de la Final Four.

El regreso de Jiménez tendría que esperar hasta la Copa América de 2024 para que tengan más ritmo de cara a uno de los torneos relevantes del año para la Selección Mexicana de Futbol y que también servirá como preparación para el Mundial de 2026.

