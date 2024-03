La ‘Barby’ Juárez se retira del boxeo: Conoce los detalles de cuándo será su despedida

Mariana Anastasia Juárez Trejo, anunció en Puebla que está preparando tres combates para el presente año para que después de estos, retirarse del boxeo, deporte que le brindó una oportunidad y que le ayudó a salir adelante por 25 años.

La campeona visitó la Angelópolis debido a que va a participar en el programa “12 rounds por Puebla” donde buscará inspirar a los jóvenes universitarios con su ejemplo de vida. En dicho evento, la ‘Barby’ anunció que para ella lo siguiente es terminar con una carrera a la que le ha dedicado mitad de su vida.

“Es un año que me llena de repente de nostalgia porque no sé si es el fin o el comienzo de una nueva etapa para Marian porque este año me voy con tres peleas más”, comentó ante los medios de comunicación.

Cabe mencionar que Mariana previamente ya había realizado un anuncio con respecto al fin de su trayectoria, en el cual mostró su interés por disputar otro cinturón para despedirse en lo más alto con coronas diferentes.

La pugilista mencionó el hecho de que tuvo una travesía perfecta dentro del boxeo, el cual le ayudó para crecer, “Yo nunca perdí, o gané o aprendí. Y de eso se trata la vida, es siempre seguir trabajando por cumplir una meta. Yo quería ser campeona del mundo y ya soy cuatro veces, entonces creo que no he perdido, al contrario, he ganado muchísimo”.