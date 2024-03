Jaime Lozano habló sobre la polémica del Tata Martino: “A mí me trato de maravilla”

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, elogió y evitó la polémica que ha surgido en los últimos días debido a las declaraciones de Edson Álvarez e Hirving Lozano sobre la gestión de Gerardo Martino.

En la conferencia de prensa previa a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Panamá, Jaime Lozano mencionó que cada persona es libre de opinar sobre su vida y su situación, en respuesta al cuestionamiento sobre la polémica generada recientemente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez reconoce bajo rendimiento con la Selección Mexicana: “Me ha costado”

“Cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, a mí me trato de maravilla, a mi cuerpo técnico igual”, comentó Lozano.

🇲🇽 Jimmy Lozano habla del Tata Martino y toda la polémica 🚨



pic.twitter.com/t7mHQTGBfb — Fútbol de Primera (@fdpradio) March 20, 2024

También se explayó en sus comentarios referentes al Tata, “Él trabajó, después los resultados estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos pero es futbol. La emoción y los momentos importan muchísimo en esto, el momento en el que se llegó a esa Copa del Mundo no fue el mejor. No me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable”, concluyó.

Cabe aclarar que en los últimos días se han dado a conocer entrevistas tanto de Edson como de Hirving Lozano. El primero hizo hincapié en el ‘misterio’ detrás de no ser titular ante Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, mientras que el segundo señaló que nunca hubo una buena conexión.

💥💣 ¡Explotan contra el 'Tata' Martino! 🇲🇽



Hirving Lozano y Edson Álvarez hablaron del trato que recibían del ex entrenador de la Selección Mexicana 🗣️



¿Crees que los problemas de vestidor impidieron que a México le fuera bien en Catar 🏆? pic.twitter.com/PZ69RBECJm — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 20, 2024