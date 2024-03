Santiago Giménez reconoce bajo rendimiento con la Selección Mexicana: “Me ha costado”

El delantero mexicano Santiago Giménez poco a poco empieza a hacer de un lugar en la Selección Mexicana, pues más allá de recibir comentarios buenos o malo, en algunas ocasiones su rendimiento no ha sido el esperado como el que registra con el Feyenoord. Ante la diferencia de juego con su club y con el cuadro azteca, el Bebote habló sobre los factores que le impiden mostrar su mejor versión.

“Yo creo que me ha costado el cambio drástico de juego, de compañeros; no estoy diciendo que sean mejores acá o allá, simplemente son diferentes como todos los jugadores. Me ha costado eso, tener un poco más de comunicación, de entendernos más dentro de la cancha, pero eso se va a dar”, expresó el exjugador de Cruz Azul en entrevista con Tito Villa y David Faitelson de TUDN.

Sin embargo, antes las criticas en las que se ha visto envuelto, el atacante aseguró que siempre da su máximo esfuerzo con cada equipo, por lo que busca convertirse en pieza clave con el cuadro de la Selección Mexicana y así pueda ganarse la confianza de Jimmy Lozano en la próxima Nations League.

“Todos los partidos son una oportunidad para poder consolidarme, creo que me ha faltado ganarme esa titularidad porque me ha tocado y no he rendido como he rendido aquí en mi club. Es muy diferente, voy agarrando experiencia y aprendiendo”, agregó.

Y es que respecto a su cuenta goleadora, el atacante del Feyenoord registra cuatro goles en 24 encuentros con el Tricolor; mientras que con el conjunto de Rotterdam suma 45 dianas en 77 compromisos disputados.