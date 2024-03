Scoponi sale en defensa del Tata Martino y le responde a Edson y Chucky: Nunca nadie se acercó a decirnos algo

Siguen saliendo más y más declaraciones sobre el Tata Martino y las acusaciones de entregar el partido contra Argentinane la Copa del Mundo, derivadas de acusaciones y declaraciones de Edson Álvarez y Chucky Lozano.

Ante ello, ahora salió Norberto Scoponi, que fungió como auxiliar de Gerardo en el proceso 2022 y dijo que, decir que hubo amaño o algo turbio en el partido contra la Albiceleste, es de ignorantes y molesto, respondió a los que se han atrevido a juzgar la integridad del entrenador.

“Eso lo dice cualquier ignorante, que no sabe de futbol. La gente que sabe de futbol sabe que eso no puede pasar. Eso es algo deshonesto”.

¿SE SIENTE TRAICIONADO POR LOS JUGADORES MEXICANOS?

Scoponi no guarda rencores y asegura que si los futbolistas están hablando, que cada quien tra en su conciencia lo bien y lo mal que hicieron.

“Cada uno es consciente de lo que hizo y dejó de hacer. Hoy ya es tarde. Que cada uno quede con lo que dice. Yo no puedo hablar por los demás. Si lo quieren hablar, adelante, yo no voy a decir cosas que no me corresponde”.

¿Y POR QUÉ SALEN A HABLAR 14 MESES DESPUÉS?

“Nunca nadie se acercó a decir algo, siempre se habló de frente. Por eso, hoy, de lo que digan, no me interesa, porque creo que cualquier cosa que se hable ahora, está fuera de lugar”, reveló en charla con Récord.

Ya sobre el juego en particular, Norberto dijo que Martino analizó a fondo los escenarios del partido y decidió no poner Edson y eso es totalmente respetable, aunque le tiró un dardo a los periodistas.

“Cada uno tiene su forma de pensar y en ese momento Martino analizó y decidió no ponerlo porque él creyó que era lo mejor. Ustedes son periodistas, él es técnico. Es válido lo que ustedes opinan, pero no pueden poner en tela de juicio la profesionalidad de una persona. Su trabajo es dirigir un equipo y así pasó, no hay nada más de fondo”.

Y por último, le mandó un mensaje a Hirving Lozano, que se quejó de una disciplina excesiva en la era de Martino.

“La disciplina del jugador de futbol es importantísima, el Chucky que juega en Europa lo debe saber mejor que nadie. Uno tiene que tener límites”.