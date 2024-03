Jaime Ordiales defiende al Tata Martino: No fracasamos por no ganarle a Argentina

Otro de los protagonistas de la polémica sobre el Tata Martino en Qatar 2022, es Jaime Ordiales, que llegó como bombero a semanas del Mundial y aunque convivió poco con Gerardo, sacó el paraguas y lo defendió de las teorías de “entregar el partido” contra Argentina.

El también exjugador dijo que el fracaso de México en el Mundial fue más por no poderle ganar a Polonia que perder contra Argentina y ahí, Martino queda de lado de cualquier duda.

“El creyó que ese era el escenario que más convenía, pero no calificamos y no fracasamos por ese partido. Nosotros nos vamos por no saber ganarle a Polonia, perder contra Argentina estaba hasta cierto punto presupuestado, llegaban con 34-35 partidos sin perder. Él era responsable y se tenía que respetar su decisión”.

Jaime dice que, hoy, hablar de algo de la que pasó hace 14 meses, no tiene sentido y pide mejor, enfocarse en el futuro.

“Hoy hablar después de todo lo que pasó es fuero de lugar. Yo creo que cuando e va a hablar es para construir y creo que hoy está fuera de lugar”.

¿ES CIERTO EL TRATO DE MARTINO CON LOS JUGADORES?

Hirving Lozano dijo que el trato de Gerardo Martino y su cuerpo técnico, no fue el mejor para con los jugadores, situación a la que Jaime prefiere no hablar mucho, ya que a él, solo le tocó ver la interna del Tricolor unas semanas.

“Cuando yo llegue, encontré una disciplina muy seria, muy ferria que no le gusta muchos. Los jugadores. Pero bueno, siendo profesionales. cada técnico tiene sus métodos, hay que respetar su trabajo, su proceso”.

- ¿ENTREGÓ MARTINO EL PARTIDO CONTRA ARGENTINA?

Además, dijo que el Tata no es el único responsable y pide a todos los involucrados en la Selección de Qatar, aceptar un poco de culpa en el fracaso.

“Fallamos todos, dese directivos, jugadores y todos. Hoy hay que ver al futuro, ver lo bueno y lo malo y tratar de mejorar para el futuro cercano, donde además vienen cosas buenas como al Copa América”.