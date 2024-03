Somos animales al exigir; la presión al técnico de México nunca cambia: Guillermo Cantú

Guillermo Cantú sacó muchos temas a la mesa de Claro Sports en W Radio sobre su paso en Selección Mexicana, y actual proceso del Jimmy Lozano al frente de México con la reciente goleada 3-0 ante Panamá.

“Es una rivalidad que viene llevándose desde hace mucho tiempo, en la medida en que todos los rivales cercanos de la zona mejoren nos va a ir mejor. Un equipo como es el nuestro que siempre ha tenido este problema de enfrentarse a rivales importantes consistentemente, por eso es que se nos dificulta en algún momento tener esa continuidad y poder enfrentar rivales importantes. Por ejemplo, te subes a un avión y hay un cambio de horario de siete horas más, eso pesa pero en la medida en que podamos tener más chavos se podrían llegar a dar este tipo de encuentros”, comentó Cantú.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Selección Mexicana golea a Panamá y va por el título de la Nations League ante Estados Unidos

Además, tocó el tema del centro delantero de la Selección Mexicana ya que con el reciente enojo de Santi Giménez por quedarse en la banca, ante la titularidad de Henry Martín, al final para él esto significa que hay un ambiente sano con México.

“Hablando de polémicas, en su momento la tenía Juan Carlos Osorio, creo que el tema de poner a jugar a todos, obviamente unos más que otros, pero todos tenían oportunidad, es una competencia interna, muy buena porque al final él decidía quien jugaba y quien no, pero esa oportunidad se daba consistentemente y sabías que se te iba a dar porque además lo decía, obviamente todos son figuras y todos quieren jugar entonces el que un jugador esté molesto por no ingresar (Santiago Giménez) me parece sano”, concretó Guillermo.

“La presión sobre el técnico no va a cambiar hasta hacer una consciencia”



❗️EXCLUSIVA con Guillermo Cantú, exDir. @miseleccionmx en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM y 730AM

📺336 Dish

💻 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/95gnk7yv2T — Claro Sports (@ClaroSports) March 22, 2024

De igual forma, Cantú tocó el tema de las polémicas palabras de Edson y Chucky hacia el proceso del Tata Martino, sabiendo que él estuvo como Directivo de Federación Mexicana de Fútbol, y nunca tuvo ningún inconveniente con el Tata.

“Externar tus sentimientos, eso siempre es válido, yo te puedo hablar de mi experiencia, la verdad yo tuve con el Tata tuve una comunicación muy abierta y directa. Discutimos lo que teníamos que discutir sin ningún tipo de cuestión, lo hablamos abiertamente y directamente, la verdad que en ese sentido ayuda mucho a planificar y por supuesto, siempre tienes un punto de vista diferente sea o no el que está en la cancha, pues ve las cosas en el día, y en ese sentido estoy fascinado siempre con la experiencia que tuve con el Martino”, aludió el ex directivo mexicano.

“Entre la pasión y la razón, es lo que nos convierte en seres humanos, y a veces se nos olvida y nos volvemos animales al momento de exigir y reclamar”



❗️EXCLUSIVA con Guillermo Cantú, exDir. @miseleccionmx en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM y 730AM

💻 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/H16wNvKcHG — Claro Sports (@ClaroSports) March 22, 2024

Por último, asumió que la justicia está siendo desapercibida en México ante el tema de Guillermo Ochoa, quien ha recibido muchas críticas por su continuidad en Selección Mexicana, e inclusive para él la razón es una palabra que no es tan utilizada en México por el poco reconocimiento a Paco Memo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Julián Quiñones: Desde un inicio al vestir la playera de México se me vino a la cabeza enfrentar a Estados Unidos y ganarle

“El tema de justicia, yo creo que ya lo perdimos, hace mucho, por eso te digo que tú puedes ser de los primeros que empiece a tener esa conciencia y empezar a poner la línea como yo creo que debería de ser, eso es lo que nos convierte en seres humanos, y a veces se nos olvida y nos volvemos sobre todo en exigir o reclamar, pero la verdad que Memo Ochoa sigue siendo Top”, finalizó Cantú.