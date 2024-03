Diego Cocca concreta que al futbolista mexicano ‘no les gusta trabajar mucho’

Diego Cocca, ex entrenador de la Selección Mexicana declaró en entrevista con David Faitelson en TUDN, que en su pequeña estancia con México fue corta y sin poco apoyo de los futbolistas y directivos quienes al final de cuentas no terminaron por confiar del todo en su proceso, ante ello mencionó que esto también se debió a que al futbolista mexicano ‘no le gusta trabajar mucho.

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo. Ninguno me dijo”, declaró Cocca para TUDN.

Asimismo, destapó que él intentó poder cambiarle la mentalidad al propio futbolista mexicano con la firme intención de que estos pudieran sobresalir ante la zona de confort que de repente llega a ser una autentica estabilidad para cualquier jugador azteca, por ende en su mente pasaba en cambiar la mentalidad a como diera lugar.

💣"El jugador NO TIENE PORQUÉ OPINAR, TIENE QUE DEDICARSE A JUGAR", Diego Cocca lo deja claro#FaitelsonSinCensura

— TUDN MEX (@TUDNMEX) March 26, 2024

“Eso era una etapa después. El enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio. Me faltó tanto proceso, lo hemos vivido tanto, y lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar. Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información que importa y que sirve”, aseveró.

¿QUÉ PASA AL INTERIOR DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

Además, criticó fuertemente a los directivos del futbol mexicano recalcando que ‘si les mueven el negocio se molestan’ aludiendo su accionar al mando de la Selección Mexicana; inclusive tocó el tema de las derrotas que México constantemente ha tenido con Estados Unidos en cualquier competición.

Diego Cocca criticó fuerte a los directivos y jugadores de la Selección Mexicana tras fracaso ante EUA. 😬



— W Deportes (@deportesWRADIO) March 26, 2024

“No tienen la culpa ni los jugadores, ni el técnico, ni los directivos. Todos. Y hay que ponerse a trabajar, para mí. Si del otro lado ven que les muevo el negocio, al DT que traigan le hacen lo mismo”, reafirmó Diego Cocca.