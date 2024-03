Álvaro Fidalgo: Plan de emergencia de la FMF; naturalización y el mejor contrato de la Liga

La selección mexicana sigue pasando por su momento más turbio en la historia. Primero el fracaso en Qatar, luego el escándalo de Diego Cocca, sus 4 meses al mando, la humillación ante Estados Unidos en Las Vegas y los pocos resultados dentro y fuera de la cancha. Y aunque Jaime Lozano llegó con una luz de esperanza, un año después, la situación es la misma, poco futbol, otra derrota ante Estado Unidos y poca ilusión de cara a la Copa América en verano.

Si bien, los puntos débiles son muchos, lo principal está dentro de la cancha, donde ni Martino, ni Cocca, ni Lozano, han podido hacer brillar a una selección, falta de nombres de peso y de calidad con la pelota. Es por eso que, desde la FMF tienen en mente un Plan B que podría darle una revolución al Tricolor y de paso, afianzar a un equipo que en 2 años, albergará una Copa del Mundo.

ÁLVARO FIDALGO, EL BOMBERO DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Se trata de Álvaro Fidalgo, el mediocampista del América, que, lleva ya algunas temporadas brillando con luz propia. Su calidad lo pone por encima del resto en el futbol mexicano y que, sin duda, su hipotética incorporación al equipo del Jimmy, le daría un salto de calidad a un plantel que, hasta ahora, poco ha demostrado.

W DEPORTES ha podido saber que, desde las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol, se han tenido pláticas con gente de América, para tantear la posibilidad de que Fidalgo se naturalice lo antes posible y pueda llegar a ser elegible para disputar el Mundial del 2026.

Tanto Jaime, como los directivos, piensan que la llegada del español, es clave, debido a que tiene cualidades que no tienen ningún otro futbolista en nuestro país. La mala, es que no lo podrán utilizar, al menos hasta ese mismo año, el 2026, ya que, por reglamento, la FIFA pide al menos 5 años viviendo o jugando en la liga del país al cual vas a representar, cuando no tienes algún nexo sanguíneo.

Sin embargo, la idea para que el Maguito acepte ser el salvador del proyecto Tricolor no solo se limita a una oferta de la federación, sino que, la propia Liga y el Club América, pondrían de su parte, para darle al español el mejor contrato de Primera División y poder mantenerlo al menos, dos años más en México, antes de que pueda emigrar a Europa y se pierda toda posibilidad del cambio de nacionalidad.

Hay que recordar que Fidalgo ya disputó algunos partidos, no oficiales, con selecciones inferiores en España t en sus propias palabras, aunque está agradecido con nuestro país, por su mente solo pas el poder volver a ponerse la playera de la Furia, pero ahora en la categoría absoluta.

Será en verano cuando directivos del América y la propia FMF se sienten a hablar con Álvaro Fidalgo, mostrarle el proyecto del cual es sin duda, una pieza fundamental y entonces sí, esperar una respuesta del que para muchos, es el mejor jugador de toda la Liga MX.