Rubén Albarrán, de Café Tacvba, califica al futbol como un “negocio asqueroso”

El vocalista de la banda mexicana, Café Tacvba, Rubén Albarrán, generó sorpresa entre sus fieles fanáticos debido a que reveló su posición como un ‘detractor’ del futbol.

El artista mencionó abiertamente su desagrado por el balompié, calificándolo como un “negocio asqueroso”, lo cual contrasta con la pasión que muchas personas tienen cuando se ve este deporte. También, confesó que no son de su agrado los deportes en general.

En una entrevista con la creadora de contenido, Maribel García, el cantante mencionó su sentir respecto al deporte, “No, para nada. Soy un detractor del futbol, me caga. Es un negocio asqueroso. No me gustan mucho los deportes, soy un huevón”, expresó.

Adicionalmente, Albarrán reveló que durante sus momentos libres, apartados de la música, prefiere dedicarle tiempo a su familia, disfrutar de la compañia de sus mascotas, además de que tiene un profundo cariño y cuidado a sus plantas.

Rubén Albarrán se une a la comunidad que no les gusta el futbol y es muy aceptable la opinión que tienen del deporte porque en parte tiene razón dado a que en los últimos años, los directivos mexicanos han priorizado el negocio sobre el buen desarrollo del futbol mexicano.

