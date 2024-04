América vs New England: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Concachampions / Jam Media

Luego de que el América eliminara a Chivas en los Octavos de Final de la Concachampions, ahora es turno de enfrentar al New England Revolution, quien no pasa por un buen momento pues en los primeros cinco encuentros que ha disputado en la MLs no ha conseguido ningún triunfo.

Por su parte, los comandados por André Jardine solo han caído en una ocasión en el torneo local, mientras que en la Concachampions se lucieron en el Clásico Nacional tras eliminar al Rebaño con un marcador global de 5-3.

Para este compromiso, Brian Rodríguez y Julián Quiñones no estarán disponibles para los Cuartos de Final de la Concachampions, por lo que el cuadro de Coapa buscará dar golpe de autoridad ante su rival en turno, quien pidió arrancar como local esta etapa del certamen debido a un conflicto que se generó por la agenda del estadio, ya que el 9 de enero se llevará a cabo la Asociación de Productos Promocionales de Nueva Inglaterra (NEPPA).

El balance que tienen las Águilas enfrentando a equipos de la LMLS es positivo, ya que de los 34 juegos que ha disputado en 20 de ellos han logrado la victoria frente a nueve derrotas y cinco empates. Además, registran 66 goles a favor y 37 en contra.

Por lo tanto, en este duelo, el cuadro de la Liga MX se perfila como favorito para avanzar a la siguiente etapa de la competencia, por lo que el New England se verá obligado a eliminar al actual campeón del futbol mexicano.

AMÉRICA VS NEW ENGLAND, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER