Tigres vs Columbus Crew: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Concachampions / Azael Rodriguez

Regresan las actividades de la Concachampions, donde el Columbus Crew y Tigres serán parte de los equipos que se verán en las caras en los Cuartos de Final del torneo internacional. El cuadro de la Sultana del Norte que se ha convertido en unos de los protagonistas del torneo internacional al quedar como subcampeón de las ediciones 2016, 2017 y 2019, el título en 2020 y la semifinal de 2023, por lo que en la presente temporada llegará al Lower.com Field para dejar atrás a su rival en turno.

Los felinos vienen de eliminar al Orlando City con un marcador global de 4-2; mientras que el conjunto de la MLS hizo lo propio ante el Houston Dynamo de Héctor Herrera al dejarlo en el camino con un resultado de 2-1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Amarilla, opción para América en verano

Cabe mencionar que para este duelo, Robert Dante Siboldi no contará con Nico Ibáñez, ya que el atacante sufrió de una molestia muscular, por lo que no realizó el viaje a Columbus, Ohio: “Informamos a nuestra afición que Nicolás Ibáñez presenta una molestia muscular en la pantorrilla derecha, por lo que será sometido a estudios de imagen y no hará el viaje a Columbus. Su reincorporación al trabajo grupal queda sujeta a evolución”, informó Tigres a través de sus redes sociales.

Rafael Carioca tampoco podrá ver actividad en este compromiso, ya que el mediocampista recibió tarjeta roja en segundo duelo de los Octavos de Final ante el Orlando City. A pesar de las ausencias, Robert Dante Siboldi no se dejará intimidar por su rival en turno, quien en el presente certamen se mantiene invicto jugando como local, por lo que aprovechará su buen momento para llegar al Universitario con medio boleto a las Semifinales.

🔛🏟️ Tarde de entrenamiento en la casa del @ColumbusCrew. pic.twitter.com/PnDDSnryQ4 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 1, 2024

TIGRES VS COLUMBUS CREW, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER