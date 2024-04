En la Fórmula 1 comienzan a ‘despedir’ a Checo Pérez de Red Bull

Checo Pérez ha dado mucho de qué hablar en el tiempo que lleva con la escudería de Red Bull, pues sus altibajos ha ocasionado que sea criticado por algunos expilotos. En esta ocasión fue Jacques Villeneuve, quien habló sobre el piloto mexicano al asegurar que Fernando Alonso y Carlos Sainz serían buenas opciones para tomar un lugar con la escudería de los toros rojos.

La Temporada 2024 de la Fórmula 1 apenas va tomando camino; sin embargo, ya se habla de los cambios que habría para la siguiente campaña, entre ellos, es que Checo Pérez debe de esforzarse al máximo para seguir conservando su lugar en Red Bull junto a su coequipero Max Verstappen. Desafortunadamente, aunque todavía no hay nada concreto respecto a su futuro, la dura realidad es que el mexicano ha batallado con el menosprecio de algunos de sus compañeros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aficionado de Querétaro, golpeado por gente de Atlas y encontrado en un hospital

“Red Bull y Mercedes necesitan a alguien que sea conocido por ser agresivo, egoísta cuando tiene que serlo, que tenga hambre y sepa lo que hace falta. El único que podría hacerlo es Fernando. Sería una buena elección. No se sabe si es la elección correcta, porque a algunos equipos les ha resultado difícil trabajar con él en el pasado. A otros les ha resultado fácil. No es fácil trabajar con equipos como Red Bull y Mercedes. Si no le gustas a Helmut (Marko) o a Toto (Wolff), tienes problemas. Puede ser muy complicado”, comentó Jacques Villeneuve en OLBG.

Por otra parte, el ganador de 11 grandes premios de la Fórmula 1 habló sobre las cualidades que tiene el aún piloto de Ferrari, Carlos Sainz, quien justamente para la siguiente temporada ya no entra en planes de la escudería italiana y español podría darle batalla a Verstappen.

Pedro Fermín Flores comenta que la continuidad de Checo Pérez en Red Bull es posible, incluso que no se vería con malos ojos que fuese el compañero de Fernando Alonso en el caso de que fichase por los de Milton Keynes. pic.twitter.com/tcTv0WYU8l — John F1 🇪🇸 (@JohnF1_14) March 25, 2024

“Otra opción podría ser Sainz. Es un piloto muy maduro y muy inteligente. Ya se vio en la carrera de Singapur el año pasado y este curso en Australia. En Albert Park ganó la carrera para Ferrari. No Ferrari para él. Tiene muchos puntos fuertes, pero ¿tiene esa décima de segundo extra que tiene Verstappen? No lo sé. ¿Es capaz de sacar el máximo partido del coche de la misma manera que Max? No he visto a nadie maximizar un coche como lo hace Max”, agregó.