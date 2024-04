Hugo González a favor de que vuelva el ascenso y descenso en el futbol mexicano

En una edición más de Claro Sports en W, el guardameta del Mazatlán, Hugo González habló sobre el paso que lleva el conjunto morado en el presente Clausura 2024. A pesar de que su equipo se encuentra en los últimos lugares de la clasificación, el guardameta aseguró que le gustaría que regresara el ascenso y descenso al balompié mexicano.

“Ha sido un torneo difícil y complicado, nos ha costado el tema de las lesiones, lesiones importantes de jugadores que son titulares en el equipo. Hemos competido y luchado hasta donde nos han permitido las lesiones. Podemos cerrar de buena manera”, declaró el guardameta de los Cañoneros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Amarilla, opción para América en verano

Por otra parte, González habló sobre la multa que pagan los equipos que pagan la multa que culminan la campaña en el fondo de la tabla, ya que desembolsar una cierta cantidad de dinero no significa perder la categoría de jugar en un equipo de Primera División.

“Obviamente cambia. No es lo mismo el descender de categoría a tener que pagar una multa. No es ni cerca de la preocupación que se tiene como jugador pero obviamente estás al pendiente, no quieres pagar esa multa, nadie quiere estar en los últimos lugares ni de la tabla de cocientes ni de la del torneo. Nos duele esa parte y queremos entregar buenas cuentas”, agregó.

#ClaroSportsEnW | Hugo Gónzalez, portero de Mazatlán



🔴 A Memo es dificil moverlo, lo que le recomiendo a Malagón es que tenga paciencia, le llegará su momento...



Por el 96.9 FM y 900 AM 📻

•Conéctate #EnVivo https://t.co/c31bINSuLA

•O en nuestra app https://t.co/O2xCrXbY6a pic.twitter.com/8Whshxj6cg — W Radio México (@WRADIOMexico) April 2, 2024

Respecto al mismo tema del ascenso y descenso, el guardameta de los Cañoneros mencionó que es un error que los futbolistas no sean considerados para tomar decisiones sobre este tema: “Yo creo que sí, (el ascenso y descenso) hace más competitiva a la liga en general. Son cosas que a nosotros no se nos preguntan”, concluyó.