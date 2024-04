Canelo Álvarez arremete contra Óscar de la Hoya: "No hace más que hablar estupideces" / Katelyn Mulcahy

Saúl Álvarez y Jaime Munguía protagonizarán una pela histórica el próximo 4 de mayo. Ambos pugilistas ya tuvieron una conferencia de prensa hace un par de semanas, misma que para alguien como Oscar de la Hoya, fue un evento muy aburrido al igual que los combates de Canelo.

Aunque el expugilista y actual promotor de Munguía se portó tranquilo y respetuoso durante el evento que se hizo en Beverly Hills, el día siguiente dio un giro de 180 grados puesto que a través de redes sociales inició ataques contra el campeón de las 168 libras.

Tal fue el cambio de actitud, que se le fue con todo a Saúl, “La conferencia de prensa de ayer fue tan aburrida como las peleas de Canelo”, escribió en su cuenta de X.

Pero no terminó en eso, el tapatío le respondió en una entrevista con Los Angeles Times, “Imaginate, y si no tiene el valor para decirlo ahí mismo en la conferencia de prensa. Y ahora imagínate que su peleador, Jaime Munguía, está en esa pelea y diciendo y promoviendo de esa manera una conferencia de su peleador. Creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida y eso es lo que es Óscar...”

Además, soltó palabras fuertes para De la Hoya, “Óscar se basa en nada más hablar estupideces y por eso la gente le pone mucha atención, pero él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces. Eso es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer”, comentó.

Cabe recordar que la relación entre Canelo y Óscar esta deteriorada y muy mal puesto que el mexicano presentó una demanda en 2020 por 10 cargos, incluyendo incumplimiento de contrato e interferencia intencional aunque posteriormente llegaron a un acuerdo.

