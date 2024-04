Chuletita Orozco habló sobre su penal fallado en la final ante América en 2013

Las finales en el futbol no se olvidan y para Cruz Azul uno de los duelos más difíciles fue el haber perdido la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul. Sin embargo, uno de los jugadores que quedaron marcados fue Javier ‘Chuletita’ Orozco, pues fue el primero en cobrar el tiro desde los once pasos en la tanda de penaltis para conocer al campeón.

“Tengo la mala fortuna de fallar el primer penal, no todos querían tirar penal y yo, porque quería que mi club que me dio la oportunidad de jugar (ganara) dije ‘pues yo lo tiro’. Tengo confianza, yo lo tiro, yo quiero ver a Cruz Azul campeón porque mi corazón me dice tengo que tirarlo”, declaró Orozco en entrevista con el exportero Yosgart Gutiérrez.

Y es que en dicho encuentro, la Máquina tomó ventaja en el juego de Ida por la mínima; mientras que en el último duelo que se disputó en el Estadio Azteca incrementó su cuenta a dos goles. Sin embargo, las Águilas dieron la sorpresa y con el tan recordado gol de Moisés Muñoz fue que lograron emparejar los cartones para mandar a tanda de penaltis.

“Cuando uno viene de ese lado, que es canterano, tiene una un amor diferente por el club, a comparación del que llega después. Había jugadores de renombre, de Selección, jugadores buenísimos y en ese momento no sentían la confianza, porque había ya desconfianza. Cuando Capi mete el autogol ya se sentía esa desconfianza, ya se sentían que otra vez los fantasmas estaban allí atrás de nosotros”, añadió.

Finalmente, Orozco habló sobre el trato que tuvo por parte de la afición celeste luego de que fallara el penalti, pues más allá de que su tiro no fuera a favor, el exdelantero tenía la ilusión de ver campeón a Cruz Azul.

“Porque mi corazón me dice que tengo que tirarlo y lo fallé. Mucha gente me crucificó, me empezó a decir que era un pecho frío. Una cosa es ser pecho frío, pero otra es tener los suficientes para pararte ahí y tirar el primer penal”, concluyó.