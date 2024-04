Messi me puso el puño: Nico Sánchez tiró fuertes acusaciones a Leo y el Tata Martino

Los incidentes el miércoles pasado entre el Inter de Miami y Rayados, tas la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, hasta ahora, no han sido vistos en ninguna grabación, pero diferentes protagonistas ha salido a dar detalles de lo que pasó esa noche y ahora fue el turno de Nico Sánchez, el exjugador y hoy parte del Staff técnico de Monterrey, quien reveló cosas fuertes del cruce con los de la MLS.

El argentino no se guardó nada y a través de un audio contó que Lionel Messi y el Tata Martino lo encararon en los pasillos del DRV PNK al finalizar el encuentro, luego de que hizo un comentario a un comisionado de la Concacaf.

Según el relato del exjugador, Tanto Leo con Martino fueron a increpar a los árbitros del partido, mientras estos ingresaban a su vestuario y aunque en un principio quería pedirle una foto, ya no hubo oportunidad, porque el #10 iba calientísimo.

“Cuando terminaron de decirle de todo a los árbitros, desubicadísimos los dos, le digo al de Concacaf ‘Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos’. Y ahí se dio vuelta y vino hacia mi, me puso el puño a lado y me empezó decir de todo, pero de todo. El Tata igual, me querían comer crudo. El enano estaba endemoniado”.

Y es que reportes aseguran que, más allá de lo que pasó en la cancha, donde los de la Liga MX lo dieron vuelta sobre el final, con uno más, en el Inter no estaban felices con algunas declaraciones previas al partido, que habrían condicionado la actuación del silbante.

Sánchez dijo que si bien no hubo golpes ni nada, los ánimos y los insultos si fueron parte del caliente cruce con Messi y el el exDT de la Selección Mexicana.

“Pobre pelotudo, me decía el Tata, Messi me dijo salame, estaban fuera de lugar, Obviamente los videos no van a salir porque seguramente los borraron todos porque salen muy mal parados. Estaban enojados y estaban buscando que nosotros nos mandemos una macana”.

Monterrey quiere elevar esto a instancias oficiales y se espera que la Concacaf abra una investigación y pueda sancionar a los involucrados, entre los cuales también se acusa a Jordi Alba de tomar del cuello al Tato Noriega, presidente deportivo de Rayados.