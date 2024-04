“Que ya no le den el balón”: Santi Giménez recibe fuertes críticas de histórico del Feyenoord

Santi Giménez ha recibido diversas críticas por su accionar en el campo, con los goles que han pasado desapercibidos por el centro delantero del Feyenoord, ante ello el histórico futbolista neerlandés Willem van Hanegem, quien es ícono del conjunto del Feyenoord y subcampeón del mundo con la Selección de los Países Bajos, no le ha gustado para nada como se desempeña Santi en los últimos partidos en Países Bajos.

“Quieren que Giménez marque siempre, pero yo no le daría el balón en absoluto, porque sabes que no funcionará, es realmente extraño, increíble. Estamos regañando al extremo derecho (Yankuba Minteh, ed.) que hace algunas estupideces, pero Giménez solo tiene que pasarle el balón”, concretó Willem van Hanegem.

Estos comentarios negativos dentro del podcast AD Willem & Wessel, Hanegem tocó el tema del ‘Bebote’ quien en los últimos tres partidos no ha podido marcar gol dentro de la Eredivisie, aludiendo también su participación en Selección Mexicana.

Willem van Hanegem critica accionar de Santi Giménez / ANP Ampliar

ARNE SLOT (DT FEYENOORD) DEFIENDE A SANTI GIMÉNEZ

De igual forma, Arne Slor, quien es actualmente el estratega del Feyenoord aludió que no es toda la responsabilidad de Giménez en no concretar goles e inclusive no tocar bien a los compañeros, ya que para él está realizando un gran trabajo en lo que va de 28 Fechas en la Eredivisie.

“No jugó un partido bueno contra el Volendam, pero eso también se aplica a muchos otros. En los últimos partidos ha estado más en posición de anotar, eso es lo que queremos ver. Es molesto para nosotros y para él que no marque, pero así es la vida de un delantero”, añadió Arne Slot.