Tata Martino cuestionó: “De qué importa que América sea campeón si no aporta al Tri”

Gerardo ‘Tata’ Martino y su equipo el Inter de Miami quedaron eliminados por Monterrey en los Cuartos de Final de la Concacaf, y el argentino volvió a dar de que hablar puesto que restó la importancia de la posibilidad de que América consiga el título.

En conferencia de prensa, Martino fue contundente con sus declaraciones, asegurando que no sirve de nada que los de Coapa se coronen si su aporte a la Selección Mexicana es mínimo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Descubren la verdadera historia de Gonzalo, el famoso aficionado de Chivas que llora en un video

¿”De poco importa, no es el caso de Rayados, porque tiene mucho aporte a la Selección; pero cuánto importa para la Selección Nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a la selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras. Por lo cual no me parece que sea algo muy relevante para la mejora de un torneo, sea de México o sea de la MLS”.

Se acabó la ilusión ❌❌❌



Tata Martino habla sobre el fracaso que obtuvo ante Rayados en el duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la #ConcaChampions.#ConectamosTuPasión 🎙️



🎥 | @chato_jc pic.twitter.com/o6gsOoQ63e — W Deportes (@deportesWRADIO) April 11, 2024

También, el Tata destacó que son los mismos equipos mexicanos que tienen éxito debido a que cuentan con las mejores plantillas. “En esta instancia por lo menos de Concachampions, normalmente no sucede siempre así, accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el futbol mexicano, hablo de América, Monterrey y Tigres”.

“No pongo a Pachuca no porque no me parezca un muy buen equipo sino porque la estructura de Pachuca está armada a partir de la incorporación de jugadores jóvenes...”

Asimismo, abordó el tema sobre que el nivel de futbol que cuentan por el momento los equipos de la MLS, no es el suficiente para competirle a los de la Liga MX. “Ya dije por qué la MLS me parece que todavía no puede competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio, a lo mejor cambios que incluso se puedan dar en el corto plazo”.