Chicharito no viaja a Pachuca; solo jugará un partido de visita

Una vez más, Javier Hernández está metido en polémica luego de que se diera a conocer que no está disponible para jugar este fin de semana y ni siquiera hará el viaje a Pachuca para enfrentar a los Tuzos, en un partido clave en las aspiraciones del Rebaño por llegar a la Liguilla.

Chicharito presentó molestias muscular una vez y el cuerpo médico determinó no llevarlo al partido Hidalgo y guardarlo para las últimas dos fechas del campeonato.

La crítica hacia Javier no se ha hecho esperar, ya que, después de esta noticia, se confirma que CH14 solo jugará un partido de visita este torneo de Liga MX (Uno más en Concacaf contra América). La única ocasión que Hernandez estuvo fuera de casa con Guadalajara fue contra Cruz Azul en la derrota de 3-0.

Después de este fin de semana, Chivas ya no tiene juegos fuera de Jalisco, y en caso de que no clasifiquen al Play In, Chicharo se quedará con solo 14 minutos en otro estadio que no fuera el Akron.

¿MÁS ATENCIÓN EN LA KINGS LEAGUE?

Usuarios de redes sociales han señalado a Javier por su poco compromiso con el equipo y tener más atención en otros asuntos como la Kings League, donde incluso ha viajado a la Ciudad de México para estar presente en los partidos del Olimpo en un par de ocasiones.

Y cuando no ha estado, se conecta desde el hotel de concentración hasta en la playa, donde estuvo en sus días libres hace alguna semanas.

En términos generales, Chicharito solo ha jugado 237 minutos, desde su vuelta a Chivas y solo un gol, cobrando poco más de 4 millones de pesos al mes.