Liga MX: Así quedaron las designaciones arbitrales para la Jornada 15 del Clausura 2024

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las designaciones para la Jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Destaca que César Arturo Ramos Palazuelos estará a cargo del Clásico Regio. Esta será la sexta ocasión en que regule un partido entre Monterrey y Tigres, duelos en los que ha mostrado un total de 30 tarjetas amarillas y una roja.

Por otra parte, Katia Itzel García pitará su segundo partido en la Primera División varonil. La silbante mediará el enfrentamiento entre Puebla y Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.

En tanto, Adonai Escobedo será el árbitro central del América vs Toluca. Esta será la primera vez que regule un encuentro de las Águilas desde la final ante Tigres del pasado mes de diciembre, en donde expulsó a tres elementos de los felinos.

En otras designaciones destacadas, Rafael López Valle tendrá uno de los encuentros más importantes en lo que va de su carrera arbitral, pues le corresponderá pitar el duelo entre Pachuca y Chivas. Además, el partido entre Pumas y León correrá a cargo de Daniel Quintero Huitrón.

Finalmente, Luis Enrique Santander regulará el duelo entre FC Juárez y Tijuana, Víctor Cáceres mediará el Atlas vs San Luis, Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz se encargará del Querétaro vs Mazatlán y Fernando ‘Kurro’ Hernández será el árbitro del Necaxa vs Santos.