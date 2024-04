Shocker fue anexado con engaños; le dijeron que lo habían contratado en Culiacán

Jair Soria o mejor conocido como Shocker, se encuentra en rehabilitación por su problema con las adicciones y lo está haciendo en la famosa clínica de Julio César Chávez en Culiacán.

La gota que derramó el vaso fue el último incidente cuando fue arrestado por armar un alboroto en un hotel en Oaxaca por lo que diversos compañeros, como Víctor Manuel Reséndez Ruiz o Latin Lover, lo ayudaron para entrar a la clínica.

Precisamente fue Lover, uno de los rivales de Shocker del cuadrilátero, protagonista para que se fuera a Culiacán, esto con el apoyo también de la pareja del rudo del pancracio.

“Dije ‘no quiero que pase lo que pasó con Abismo Negro en su momento, tenemos que hacer algo’ y a pesar de que no soy el gran amigo de Shocker, de parrandas, de viajes, porque él trabajó la mayoría de sus años como luchador en la Arena México y yo en la AAA y trabajamos mucho tiempo juntos y no se trata si es amigo, no se trata si es técnico, si es rudo, si es buen o mal luchador, se trata de que es humano y dije esta película ya la vi con Abismo Negro; Shocker en Oaxaca intentó suicidarse...”

A todo esto, también explicó que fue lo que le comentaron a Shocker para convencerlo de ir, obviamente sin decirle la realidad. “Señora fíjese que estoy molestándola porque hay un promotor, un empresario de Culiacán que está interesado en llevar a Shocker a una firma de autógrafos, no tiene más que la firma de autógrafos de una hora y solamente por 15 mil pesos”, confesó Latin Lover.