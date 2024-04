Carlos Hermosillo criticó a Javier Hernández: 'Chicharito debe tener humildad, los chavos no lo soportan y le tienen miedo'

Es costumbre que existan mesas de debate donde participan periodistas y futbolistas retirados, en está ocasión, en la Última Palabra se hizo el análisis sobre el rendimiento de Javier “Chicharito” Hernández con las Chivas de Guadalajara.

Aunque solo lleva un gol y no ha podido estar en la mayoría de los partidos, indicaron que aporta liderazgo, sin embargo, Carlos Hermosillo fue más critico con la conexión entre Chicharito y los jóvenes del plantel.

El rendimiento de Hernández se comparo con JJ Macías en Chivas y durante el Clausura 2024, haciendo hincapié sobre hasta cuándo tendrán que esperar el mejor nivel de ambos delanteros. Además, se debatió la inactividad de los dos y qué tanto ha afectado al Rebaño Sagrado.

El momento cumbre llegó cuando Hermosillo tomó la palabra para hacer mención sobre que Javier necesita tener más humildad, pese a ser la gran figura, puesto que aseguró que los jóvenes del plantel de Guadalajara, no lo soportan y hasta le tienen miedo.

“A mi me parece que el Chicharo... tiene unos movimientos extraordinarios movimientos en la cancha, es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me entere que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”.

