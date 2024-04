Rodrigo Huescas, el sueño de América para el verano

Las Águilas entran a la parte más importante del semestre como amplios favoritos para ganar tanto la Liga MX como la CONCACAF, sin embargo, en los escritorios, la mente también ya está puesta en el verano, donde es casi un hecho que el plantel actual sufrirá varias bajas y habrá que reforzar al equipo sí o sí.

Es por eso que la directiva ya empieza a barajar nombres para su posible llegada a Coapa y hay uno en especial que en los últimos días empieza a hacer ruido en las oficinas y se llama Rodrigo Huescas, el joven de Cruz Azul y pieza fundamental en las selecciones inferiores de México.

No es un secreto que en América, una de las posiciones que más preocupa en la lateral por derecha, donde Kevin Álvarez no ha rendido lo esperado y se tuvo que improvisar a Israel Reyes que sí ha cumplido pero no es ese lateral profundo que necesita Jardine en su equipo.

Es ahí donde entra Huescas, que en Cruz Azul ha volado, tanto en línea de 4 o de 5, incluso jugando como volante.

En América Rodrigo gusta mucho, hay interés y en el club amarillo están dispuestos a pagar una buena cantidad por el jugador de 20 años.

FEYENOORD YA PREGUNTÓ POR ÉL

Sin embargo, las Águilas no van solos en la carrera por Rodrigo Huescas, ya que, desde hace una semanas, desde Países Bajos, se habló del interés del Feyenoord por el mexicano, sin tener todavía oferta formal, pero que, incluso ya habían viajado visores a la CDMX a verlo de cerca.

Estos rumores aumentaron hace unos días, cuando el propio Santiago Giménez le dejó un guiño en redes sociales, donde le decía a Huescas que lo esperaba pronto, con emojis con los colores del club de Róterdam.

Otro nombre que se maneja en la carpeta del América es el de Ricardo Chávez, lateral de toda la confianza de André Jardine, pero ya con 33 años, situación que no convence del todo a los dirigentes azulcremas.