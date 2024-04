Play In Clausura 2024: Dónde ver, Fechas y Horarios confirmados

Definidos los horarios de Play In Clausura 2024

Se confirmaron los duelos correspondientes al Play In de la Liga MX Clausura 2024, serán grandes duelos de buen calibre como: Pachuca vs Pumas y Necaxa vs Querétaro en donde se esperan duelos de mucha contundencia y pasión con el anhelo de jugar con rivales ya sea Cruz Azul o América.

Asimismo, fueron seis los equipos que avanzaron de forma directa dígase: (1) América, (2)Cruz Azul, (3)Toluca, (4)Monterrey, (5) Tigres y (6)Chivas que tienen la ventaja de saltarse la parte del Play In, sin embargo se quedan sin jugar un fin de semana y tendrán que recuperarse al 100% para encarar los duelos correspondientes.

💥 POR LOS ÚLTIMOS BOLETOS 🎟️



➡️ Definidas las Series A y B del Play In 🔝 pic.twitter.com/BYC5imjzDi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 29, 2024

Cabe destacar que aunado al Play In, las quejas han sido constantes por parte de Pachuca, sabiendo que hay que disputar 3 partidos en tan solo seis días (Tuzos empataron vs Mazatlán Fecha 17), sin embargo la Liga MX no hizo caso a las peticiones establecidas y finalmente terminó dictaminando los horarios correspondientes.

¿CUÁNDO SE JUEGA LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO?

Play In: jueves 2 y 5 de mayo

Cuartos de final: 8 y 9 de mayo (ida); 11 y 12 de mayo (vuelta).

Semifinales: 15 y 16 de mayo (ida); 18 y 19 de mayo (vuelta).

Final: 23 de mayo (ida); 26 de mayo (vuelta).

¿A QUÉ HORA VER, DÓNDE Y CUÁNDO PLAY IN?

NECAXA VS QUERÉTARO

FECHA: Jueves 2 de abril 2024

HORA: 19:00 Hrs

ESTADIO: Estadio Victoria

CANAL: Vix+ y TUDN

RADIO: 730 AM

PACHUCA VS PUMAS