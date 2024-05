¡Toto Salvio en pláticas para renovar con Pumas!

Si hay alguien que tiene ganas de ser Campeón con Pumas, es Eduardo Salvio, que hace dos años llegó como estrella a la UNAM y hasta el momento se ha quedado corto en su misión de llegar a una Final.

Pero esta Liguilla parece ser la indicada para él y ara el equipo de Lema y el Toto se muere de ganas por ya empezar la serie contra Cruz Azul:

“El primer objetivo era llegar a Liguilla y acá estamos. Ahora nos toca seguir adelante y ya, esperando el partido, con muchas ganas de lo que venga”.

RENOVACIÓN EN PUERTA

En charla exclusiva con Claro en W de W RADIO, el argentino reveló que ya hay pláticas con la directiva para renovar su contrato, a pesar de las versiones que lo ponen de vuelta en Boca Juniors.

“Están en charlas, es lo único que te puedo decir. Yo me enfoco en el futbol, nunca he sido de meterme en esos temas. Mi foco está en la cancha y después se hablan muchas cosas. Mi deseo es jugar y pensar en el próximo partido y dejo esos temas para la gente adecuada”.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Salvio habló para la prensa argentina, donde dejaba ver sus ganas por volver con el club Xeneize y coqueteos con algunas jugadores de dicho equipo, que lo invitaban a regresar.

PUMAS NO SE LE ACHICA A NADIE

Sobre la serie contra La Máquina, Eduardo alabó a su rival, pero sacó el pecho por Pumas y dijo que el equipo está listo para jugarle de tú a tú a quien sea.

“Sabemos el rival y la magnitud de este partido. Cruz Azul juega muy bien, hizo una gran temporada, pero nosotros también somos buen equipo. Estamos enfocados y preparados para ir a este partido con nuestras mejores armas. Pumas no se le achica a nadie, ya le demostramos a cualquiera de los grandes que estamos para pelear”.

“Desde el primer día que llegué, dije que venía a ser Campeón y cada partido lucho para eso. Creo que este torneo no he jugado mucho, pero en términos de estadísticas, soy de los que más goles ha hecho, o más corro. Y si se me exige a mi por parte de la afición, yo contento”.